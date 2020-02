Alessandro Benetton scarica Toscani. Lui: “Sono stato frainteso”

<Mi dissocio fortemente dalle affermazioni fatte da Toscani>: così Alessandro Benetton, secondogenito di Luciano (quello della foto con il fotografo-star e le Sardine) scarica Oliviero Toscani sul suo profilo Istagram rispondendo a un commento in cui gli si chiedeva di esprimersi sulla vicenda

<Ho scelto quasi 30 anni fa di essere un imprenditore indipendente dalla mia famiglia – scrive Benetton -. Ad eccezione di un brevissimo periodo, mi sono sempre ed unicamente dedicato alla mia attività, 21 Invest. Ho quindi scelto di non commentare mai su attività che non mi riguardassero. Sicuramente in questo caso mi dissocio fortemente dalle affermazioni fatte da Toscani>.

Certo, Alessandro non è Luciano e la sua strada l’ha fatta lontana dall’azienda di famiglia, per cui non è coinvolto direttamente nel caso Autostrade.

Intanto Toscani cerca di smorzare le polemiche che lo hanno “seppellito” e che hanno ridotto in polvere la sua immagine pubblica. Non è la solita polemica, a cui il fotografo è abituato. Il gusto per la provocazione a tutti i costi stavolta ha passato il segno, tanto che nessuno è pronto a prendere le sue difese.

Sotto, la registrazione dell’intervista telefonica di Toscani a “Un giorno da Pecora”. Ascoltandola, ciascuno di voi potrà giudicare se la frase è stata “estrapolata” e “confusa” oppure no.

