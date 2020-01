Rimane chiusa a Villetta Dinegro e non riesce a scavalcare, soccorsa dai vvf

Due persone rimaste all’interno del parco del centro dopo l’orario di chiusura. Una è riuscita a superare la cancellata. L’altra ci ha provato, ma senza molto successo

È successo ieri sera. La persona rimasta a cavallo delle inferriate non riusciva né a tornare indietro né a saltare oltre, rimanendo in bilico in quella scomoda posizione. È stata soccorsa dalla polizia locale e dai vigili del fuoco che sono riusciti a recuperarla senza che si facesse alcun male. I due tiratardi sono stati poi identificati dalla polizia locale.

