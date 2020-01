Verifica alle infrastruttire di un ponte, chiusa la SP28 di Pievetta a Santo Stefano d’Aveto

Approfonditi controlli e successivo ripristino delle anomalie segnalate dai tecnici di Città Metropolitana







“A seguito di urgenti verifiche sulla infrastruttura di un ponte situato al km 3,9 della SP28 di Pievetta in Comune di Santo Stefano d’Aveto, si è reso necessario chiudere tale strada in modo da procedere ad approfonditi controlli ed al ripristino delle anomalie segnalate dai tecnici di Città Metropolitana”. E’ il consigliere con delega alla viabilità Franco Senarega che, intervenuto immediatamente sul posto, lo annuncia, precisando: “questa strada, che congiunge la SP586 al Comune di S.Stefano d’Aveto era già da mesi quotidianamente monitorata ed era previsto un intervento di consolidamento grazie anche a fondi del MIT, ma visto l’aumento della criticità, anche a causa del maltempo dell’autunno 2019 e dell’incremento stagionale del traffico su questa provinciale, si rendono ormai improcrastinabili interventi di sondaggio sulla struttura e verifiche sull’impalcato, iniziando comunque con lavori in alveo per un consolidamento dello stesso ponte, tramite una procedura di somma urgenza”

“E’ fondamentale comprendere che queste chiusure sono garanzia di sicurezza nei confronti della cittadinanza – conclude Senarega – comprendo che questa sulla SP28 potrà causare dei disagi, ma l’abitato di Santo Stefano d’Aveto rimane raggiungibile senza particolari limitazioni tramite la SP86 di Caselle, ed è impegno di Città Metropolitana di Genova risolvere queste problematiche in tempi brevi”.

