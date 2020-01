Nella notte tra il 28 e il 29 gennaio

Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire un intervento di manutenzione all’impianto di rilevazione dei veicoli contromano, previsto in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 gennaio, sarà chiusa l’uscita della stazione di Genova Bolzaneto, per chi proviene da Serravalle.

In alternativa si consiglia di uscire alla barriera autostradale di Genova ovest.

