Uova a rischio: per capire se lo sono anche le vostre dovete rivolgervi al venditore

Il problema è stato riscontrato dallo stesso produttore nel corso di procedure di autocontrollo di qualità. Sulle confezioni (vendute anche a Genova e Provincia) non si legge il lotto. Il produttore conferma che è necessario rivolgersi al venditore per conoscerlo. Cuocere le uova, comunque, risolve il problema alla radice

L’azienda, in provincia di Cuneo, è una di quelle che lavorano bene. Tanto che lei stessa, nel corso di test di auto controllo del prodotto, ha verificato il rischio batteriologico e lo ha comunicato al ministero della Salute che ha diffuso la nota di ritiro. Sono vendute anche in negozi specializzati e di qualità di Genova e della riviera. La difficoltà nel riconoscerle (e quindi sapere che vanno consumate solo cotte) sta nel fatto che il lotto non viene indicato sulla confezione. È necessario, quindi, rivolgersi al venditore.

<Abbiamo constatato attraverso opportune analisi una contaminazione batteriologica di due dei nostri allevamenti – scrive l’azienda a chi chiede informazioni non trovando il lotto scritto sulla confezione -. Per avere informazioni circa il lotto, questo è indicato sul documento di trasporto consegnato al rivenditore, quindi le suggeriamo di rivolgersi direttamente al rivenditore. La informiamo che il prodotto non presenta alcun rischio se consumato cotto, in quanto ad una temperatura di 60-70 gradi l’agente batterico viene debellato. Vogliamo assicurale che stiamo prontamente risolvendo l’inconveniente per garantire l’assoluta qualità che da vent’anni ci contraddistingue. La ringraziamo per il messaggio e ci scusiamo per il disagio>.

Ricordiamo che i lotti a rischio sono solo alcuni in scadenza il 28 gennaio.

I lotti delle uova interessate dal richiamo sono cinque: 1A130120; 1A140120; 2A130120; 2C130120; 2C140120.

