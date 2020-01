Meteo Limet, nulla di nuovo sotto il sole. Stabili anche le temperature

Meteo Genova: Poche novità: ancora tempo stabile e per lo più soleggiato. Qualche nube in più martedì. Temperature pressoché stazionarie, su valori miti per il periodo.

Lo dice Vittorio Scrivo dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: domenica 12 gennaio 2020

Avvisi: nessuno.

Cielo e Fenomeni: giornata stabile e soleggiata su tutta la regione. Tra il tardo pomeriggio e la sera qualche batuffolo di macaia tra savonese e genovese.

Venti: al mattino deboli/moderati da nord tra Savona e Genova, ruoteranno a sud ovunque in giornata.

Mari: al mattino poco mossi sotto-costa, mossi a largo, moto ondoso in attenuazione nel corso del dì.

Temperature: pressochè stazionarie.

Costa: min +6/+10°C, max: +13/+17°C.

Interno: min -5/+6°C, max: +10/+14°C.





