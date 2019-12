Capodanno in centro: divieti di sosta e mezzi pubblici fino alle 4

L’anno scorso i bus sparirono dalla circolazione alle 2 e i tassisti in servizio erano troppo pochi per garantire il rientro dei genovesi. Centinaia di persone rimasero per strada al freddo ad attendere un’auto. Quest’anno il Comune ha chiesto ad Amt di far girare i mezzi due ore in più

CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLARE IN ALCUNE STRADE DEL CENTRO CITTADINO

È istituito il divieto di sosta e di fermata temporaneo dalle ore 7.00 di domenica 29 dicembre 2019 alle ore 8.00 di mercoledì 1° gennaio 2020 su ambo i lati delle vie Dante, Vernazza, Petrarca e Ceccardi.

Divieto di transito e di sosta in piazza De Ferrari dalle ore 16 del 29 dicembre alle ore 5 del 30 dicembre (e comunque fino a cessate esigenze) e dalle ore 16 del 30 dicembre alle ore 5 del 31 dicembre e dalle ore 16 del 31 dicembre alle 8 del 1° gennaio.

Divieto di sosta e di fermata temporaneo dalle ore 19.00 di martedì 31 dicembre 2019 alle ore 8.00 di mercoledì 1° gennaio 2020 in via Gramsci, controviale altezza Darsena, nelle aree di sosta blu area e Bus Turistici.

SERVIZI AMT

In occasione dei festeggiamenti per la fine dell’anno, nelle serate di domenica 29, lunedì 30 e martedì 31 dicembre, AMT ha previsto una serie di intensificazioni al servizio per agevolare i cittadini che vorranno raggiungere il centro con i mezzi pubblici per partecipare agli eventi in programma.

BUS

• Domenica 29 e lunedì 30 dicembre

Previsto il collegamento con le direttrici principali fino alle ore 2.30 del mattino: da via Ceccardi partiranno bus speciali diretti verso il Levante, la Valbisagno, il Ponente e la Valpolcevera.

• Martedì 31 dicembre

Previsto il collegamento con le direttrici principali fino alle ore 4.00 del mattino: da via Ceccardi partiranno bus speciali diretti verso il Levante e la Valbisagno; da via Gramsci/Darsena partiranno bus speciali diretti verso il Ponente e la Valpolcevera.

METRO

• Domenica 29 e lunedì 30 dicembre

La metropolitana effettuerà l’ultima corsa da Brignole alle ore 2.30 e da Brin alle ore 2.06.

• Martedì 31 dicembre

La metropolitana sarà in servizio non stop per tutta la notte.

ASCENSORE CASTELLETTO LEVANTE

• Domenica 29 e lunedì 30 dicembre

L’ascensore sarà aperto fino alle ore 2.00 del mattino.

• Martedì 31 dicembre

L’ascensore sarà aperto fino alle ore 3.00 del mattino.

Per le variazioni temporanee di percorso delle linee bus si rimanda al sito di Amt

TAXI

Secondo il comunicato del Comune <Il Servizio taxi sarà potenziato con circa 160 auto in più il 29 e 30 dicembre; con 300 auto in più il 31 dicembre. Ciò grazie ad una diversa modulazione degli orari e dei i turni assegnati ai concessionari per garantire un servizio taxi adeguato durante le giornate dal 29 dicembre 2019 al 1° gennaio 2020, in cui si prevede un significativo aumento della mobilità cittadina soprattutto nelle ore pomeridiane, serali e notturne>. A noi risulta che è stato dato semplicemente turno libero (chi vuole lavora). La speranza è che non si ripeta la scandalosa situazione dello scorso anno, quando centinaia di persone rimasero a terra, in attesa di un mezzo per tornare a casa. I bus avevano cessato il servizio alle 2 del mattino e i taxi erano troppo pochi.

Con il divieto di transito in Piazza De Ferrari, il parcheggio taxi sarà in via Ceccardi e in via Dante.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...