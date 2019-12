Sabato in viadelcampo29rosso open day dei musicisti genovesi

Oltre 50 artisti si alterneranno tra le 11 e le 19



Hanno risposto a questa chiamata per la musica: Michele, Nico Di Palo, Armando Corsi con Vera Torrero, Giorgio Usai, Mauro Culotta, Claudio Roncone, Vladi e i Trilli, La Quattro Chitarre di Genova con Aldo Ascolese, Aldo De Scalzi, Massimo Morini dei Buio Pesto, Piero Parodi, Carlo Denei, Paolo Gerbella, Matteo Merli, Felice Reggio, Enrico Bianchi, Ettore Vigo (Delirium), Martin Grice (Delirium), Mauro La Luce (Delirium), Massimo Gori e Luciano Poltini (Latte & Miele 2.0), Gianni Martini, Alberto Marafioti, Danila Satragno, Andrea Cervetto, Fabrizio Cevetto, Davide & Alessandro De Muro con Franco Buffarello, Sabrina Napoleone, Cristina Nico & Valentina Amandolese (Lilith), Angela Zappolla, Marco Spiccio, Luca Borriello, Mario Rollandini, Beppe Mistretta, Bobby Soul, Napo & Alice Nappi, Simone Pani, Stefano Ruiu e Sergio Antonazzo dei Malisangu, Matteo Troilo & i London Valour, Davide Canazza e la Plastic Onion Band, Vittorio Attanasio & Fabrizio Cosmi, Stefano Agnini, Fabrizio Nitti, Andrea Facco, Antonio Clemente, Andrea Scatolero, Andrea Incandela, Andrea Mora, Mike from Campo, Laura Parodi e i Trallallero, Max Lo Buono con Emy Guerrisi, U Carbun, Maiello Bros, Max Campioni, Massimo Alfieri, Sergio Morselli & i Luassi, la Banda D’Ase, Piero Trofa, Stefano Guazzo, Renzo Bonissone…e con noi anche due grandi amici che vengono per Genova: Niné Ingiulla e Renato Franchi con l’Orchestrina del Suonatore Jones.

Sabato 28 Dicembre – Genova Musica Superba

Da viadelcampo29rosso – casa dei cantautori genovesi a P.zza del Campo, la musica invaderà la Città Vecchia per salutare il Vecchio Anno ed accogliere quello Nuovo per un augurio di pace, serenità e speranza per tutti.

Oltre 50 musicisti per Genova in un open day che avrà inizio alle ore 11.00 e continuerà fino alle 19.00.

Canzone d’autore e non solo ma musica a 360° per ricordare che uno dei valori imprescindibili della nostra vita, orgoglio ed eccellenza della Superba, tradizione e storia.

La musica vive, pulsa, soffre, ci prende per mano e si fa strada “…dai quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi…”, illuminando ogni vicolo, ogni strada, ogni piazza.

La musica è Genova e la musica è Superba!

Dai diamanti non nasce niente ma dalla musica nasce tutto…e questo nostro regalo prezioso alla città è testimonianza dell’affetto e della condivisione di tanti amici artisti che hanno accettato il nostro invito…e siamo immensamente grati a tutti.

L’invito alla cittadinanza a partecipare a questa Festa della Musica è libero e gratuito.

viadelcampo29rosso – casa dei cantautori genovesi, spazio istituzionale del Comune di Genova, gestito dal febbraio del 2012 dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro, augura a tutti Buone Feste e vi aspetta per questo grande evento.

Genova Musica Superba nasce da un’idea di Laura Monferdini (Solidarietà & Lavoro – viadelcampo29rosso), Carlo Barbero (Rock Up – Super…BA) e Carlo Denei (cabarettista, cantautore, autore televisivo).

A presentare l’evento Carlo Barbero e Simona Cappelli con Laura Monferdini, Carlo Denei e Serena Foglia supporter!

Con noi anche gli amici: Enrico Montolivo (Amministratore Delegato Giglio Bagnara spa), Andrea Podestà (esperto di musica – scrittore), Riccardo R. Storti (scrittore progressivo, esperto di musica), Antonio Vivaldi (esperto di musica – Responsabile Giuria Premio Ciampi), Enrica Corsi (Responsabile Organizzatrice Premio Bindi) e le amiche Ambasciatrici di Genova nel Mondo: Anna Maria Campello e Patrizia Traverso.

A sostenere l’iniziativa: Black Widow Records, eccellenza della musica di Via del Campo, il Comitato Via del Campo e l’Associazione Panificatori di Genova e Provincia.

L’elenco dei musicisti è da considerarsi in progress, chi per motivi tecnici non fosse stato raggiunto da invito e desiderasse partecipare è pregato di inviare un messaggio a Laura Monferdini 320.8809621. <Ci scusiamo in anticipo per eventuali omissioni – dice Laura -, saremo felicissimi di avervi con noi! Molti artisti che non saranno presenti per impegni pregressi ci hanno inviato un saluto e un augurio per l’evento>.

Per ragioni logistiche gli orari delle esibizioni saranno stabiliti dallo staff di viadelcampo29rosso.

Ogni giorno da qui al 28 Dicembre, il progress della manifestazione!

Riprese video a cura di Pietro Scioni – P.S. Produzioni Audiovisive, fotografie a cura di Furio Belloro, Angelo Lavizzari, Nicoletta & Flavio Cappanera e Vittorio Santi.

La grafica dell’evento è di Fabio Giancarlo Mori.



Per informazioni: viadelcampo29rosso – casa dei cantautori genovesi – Via del campo 29 r. – 16124 Genova

Aperto da Giovedì a Domenica dalle ore 10.30/12.30 e dalle 15.00/19.00 – Tel. 010.2474064 – Cell. 320.8809621

Mail: info@viadelcampo29rosso.com

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...