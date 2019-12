Ricercato, si nascondeva in un edificio abbandonato. Arrestato dalla polizia

Era stato condannato per furto in abitazione

Ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 29enne marocchino a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Gli operatori durante il controllo di alcune strutture abbandonate in via Ronchi, già in passato utilizzate come riparo temporaneo da pregiudicati, hanno trovato il 29enne sprovvisto dei documenti.

Accompagnato in Questura per l’identificazione è risultato destinatario del provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Rovigo.

Dapprima destinatario dell’obbligo di dimora nel Comune di Montagnana per il reato di tentato furto in abitazione, da agosto di quest’anno si è reso irreperibile facendo scattare così l’aggravamento della pena.

Accompagnato presso il Carcere di Marassi, è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

