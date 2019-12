Fumo nero dal Monoblocco al San Martino

Sta succedendo in questi minuti. Articolo in aggiornamento.

Aggiornamento: la colonna di fumo che si è alzata poco prima delle 12 dal Monoblocco, deriva da un rogo prontamente domato dalla squadra interna anti incendio, prima ancora del rapido intervento dei Vigili del Fuoco. Il rogo si è generato a causa di una sigaretta spenta in alcune lenzuola di un ballatoio del 3° piano lato Ponente della struttura, area della clinica Otorinolaringoiatrica. Per precauzione il reparto è stato evacuato, non si segnalano intossicazioni. I pazienti torneranno a breve in reparto.

