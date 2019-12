A Voltri vandalizzato l’albero di Natale nel Municipio Ponente

L’assessore municipale Frulio: <Volontari e Aster hanno rimesso in sesto l’abete addobbato con gli oggetti fatti a mano dalle Ambrogine>

Qualcuno ha pensato bene di vandalizzare l’albero di Natale portato nel porticato del Municipio Ponente a Voltri per farlo allestire dalle Ambrogine con i loro oggetti e ricami fatti a mano. Stamattina l’abete era proprio malconcio, ma è stato velocemente rimesso in sesto. Lo racconta l’assessore municipale Matteo Frulio: <Un grazie di cuore immenso alle persone che hanno collaborato – dice -. In tempo record é stato comunque rimesso in piedi, risistemato e le signore nelle foto sono riuscite a portare a termine il loro desiderio. Un grazie enorme a Mariella Garbero, responsabile organi istituzionali del Municipio, con cui abbiamo condiviso l’idea assieme alle Ambrogine e che stamattina era disperata per l’atto vandalico. Come sempre ha reagito e abbiamo chiamato ASTER per dare una mano. Grazie ad Antonio e Alessandro per la mano data durante l’allestimento. Ora tocca a Palmaro!>.







