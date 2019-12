Due arresti a Voltri nella maxi operazione anti ‘ndrangheta

A Genova i due calabresi avrebbero riallacciato i rapporti con le famiglie malavitose e infiltrato il tessuto economico e commerciale

Due arresti a Voltri tra i 334 eseguiti ieri dei carabinieri del Ros in tutta Italia e all’estero che vede indagate 334 persone e punta a disarticolare l’organizzazione della ‘ngrangheta calabrese che ha spinto i suoi tentacoli in tutta Italia e anche fuori dal paese. Il terminale di collegamento tra i due e la criminalità organizzata sarebbe Onofrio Garcea, il cui figlio Davide, lo scorso anno, è finito con altre 16 persone nella rete delle indagini della Dda genovese per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga. Il sessantanovenne Onofrio, invece, lo scorso anno è stato condannato a sette anni e nove mesi per associazione a delinquere di stampo mafioso. Originario di Pizzo Calabro, imparentato con la famiglia Bonavota, a seguito dell’indagine “Maglio 3”, era stato individuato come personaggio di punta della “Locale” di Genova al cui vertice assoluto viene collocato Domenico “Mimmo” Gangemi, il verduraio di piazza Giusti che tirava le file dell’organizzazione ‘ndranghetista in città.

Le due persone arrestate ieri a Genova, secondo le indagini, avrebbero riallacciato i rapporti con le famiglie malavitose e infiltrato il tessuto economico e commerciale.



