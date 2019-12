Sabato la “Social Race” per i bambini e i ragazzi di Anffas, Angsa e Don Orione

Potranno assistere a un’esibizione di auto da rally della scuderia e di escavatori e macchine operatrici dell’azienda, con la possibilità di salire a bordo dei mezzi per provare l’ebbrezza che vivono i veri piloti

Sabato 21 dicembre Cosme S.p.A., in collaborazione con Scuderia Sport Genova, organizza la “Social Race” per i bambini e i ragazzi delle associazioni Anffas, Angsa e Don Orione, evento durante il quale potranno assistere a un’esibizione di auto da rally della scuderia e di escavatori e macchine operatrici dell’azienda, con la possibilità di salire a bordo dei mezzi per provare l’ebbrezza che vivono i veri piloti. L’evento si terrà dalle 10 alle 14 nel piazzale Cosme in via Gualco 58, a Molassana, e sarà patrocinato da Città Metropolitana di Genova e dall’assessorato alle pari opportunità del Comune di Genova. A seguire brindisi natalizio e buffet a “km zero”.

