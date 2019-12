La strada è stata riaperta alle 16:40

Fuga di gas in via Da Verrazzano, la via che dalla Valbisagno sale a Fontanegli. La strada è chiusa in entrambi i sensi di marcia. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale.

La chiusura è all’altezza di via Pedullà. Arrivando da Bavari e Fontanegli non è possibile accedere alla strada.

Articolo in aggiornamento.

