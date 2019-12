Circuito Cinema: “Star Wars the Rise of Skywalker” in lingua originale inglese

19 Dicembre 2019

19 Dicembre 2019 Spettacoli Gli eventi speciali proposti da Circuito Cinema Genova ai cinema Odeon, Sivori, City, Ariston da domenica 22 a venerdì 27 dicembre 2019. Questa settimana “Star Wars” in lingua originale inglese. Fino al 24 dicembre il sivori è eccezionalmente aperto dalle 11 ed effettua la proiezione mattutina alle 13 Domenica 22 dicembre 2019 – h. 21.30 Cinema Odeon Corso Buenos Aires 83 – tel. 010 3628298

Proiezione del film “Star Wars: the Rise of Skywalker” di J.J. Abrams Con Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley Versione in lingua originale inglese con i sottotitoli in italiano Fantascienza, Usa, 2019 La resistenza è ridotta a poche unità, il primo ordine dilaga sotto il comando del leader supremo Kylo Ren, ma un messaggio ha turbato la galassia. L’imperatore Palpatine giura vendetta! Ren si mette così alla ricerca dell’origine della trasmissione e arriva a confrontarsi con Palpatine, che gli offre una spaventosa flotta se saprà eliminare la ragazza Jedi, Rey. Questa combatte e si addestra seguendo gli insegnamenti del generale Organa, mentre Finn, Poe e Chewbacca ricevono messaggi da una spia nel Primo Ordine. Annunci Condividi: E-mail

