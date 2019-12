Atp, per le feste servizio ridotto. Ecco come

Dal 23 dicembre meno bus sulle strade. A Natale viaggia solo la navetta Rapallo-Portofino. A Capodanno servizio solo dalle 13. Linea coofinanzata dal Comune per Camogli

Dal prossimo lunedì, 23 dicembre, a sabato 4 gennaio entrerà in vigore il servizio feriale invernale ridotto. Per quanto riguarda la giornata di Natale, il servizio è sospeso su tutte le linee ad eccezione di un servizio di navetta festivo sul percorso Rapallo – Santa Margherita – Portofino, la linea 882 che appunto viene introdotta per Natale e alcune altre festività. Per salire a bordo è necessario munirsi biglietto dedicato: il biglietto solo andata € 3,00 (acquistato a bordo € 4,00) vale 75 minuti dalla convalida; biglietto andata e ritorno € 5,00 (acquistato a bordo € 6,00) valido 75 minuti per ciascuna corsa. I residenti delle zone 13 Portofino e 14 Santa Margherita Ligure possono utilizzare il titolo ordinario solo se muniti di documento di riconoscimento attestante la residenza. I titoli di viaggio giornalieri e settimanali, gli abbonamenti multicorsa, di libera circolazione mensili e annuali possono essere utilizzati sulla linea 882.

Per quanto riguarda il primo di gennaio il servizio è effettuato in modalità festiva dalle ore 13 circa. Da domani, venerdì 20 gennaio al 6 gennaio 2020 è attivo a Camogli il servizio integrato con linea urbana 73S, che sarà poi attivo dal 20 dicembre al 6 gennaio comprendendo tutte le festività natalizie. Il servizio è finanziato in collaborazione con il Comune di Camogli: sono a disposizione biglietti di tariffa ordinaria, fatto salva la validità degli abbonamenti mensili e annuali.

Per quanto riguarda gli uffici amministrativi di Carasco, resteranno chiusi venerdì 27 dicembre 2019. Il servizio di trasporto pubblico si svolgerà regolarmente. Le biglietterie saranno aperte come di consueto. Il call center dedicato al servizio prenotazione sarà attivo nel normale orario di presidio.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...