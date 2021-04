Dichiarazione sulla privacy (UE)

Questa informativa sulla privacy è stata aggiornata l’ultima volta il 5 Aprile 2021 e si applica a tutti i cittadini dell’Area Economica Europea.

In questa informativa sulla privacy, spieghiamo cosa facciamo con i dati che otteniamo da te attraverso https://genovaquotidiana.com. Ti consigliamo di leggere attentamente l’informativa. Durante l’elaborazione rispettiamo i requisiti della legislazione sulla privacy. Ciò significa, tra le altre cose, che:

comunichiamo chiaramente il motivo per il quale processiamo dati personali. Facciamo questo per mezzo di questa dichiarazione sulla privacy;

miriamo a limitare la raccolta di dati personali solo ai dati personali richiesti per scopi legittimi;

prima chiediamo il tuo esplicito consenso per processare i tuoi dati personali nei casi che richiedono il tuo consenso;

adottiamo misure di sicurezza appropriate per proteggere i tuoi dati personali e lo richiediamo anche da parti che elaborano dati personali per nostro conto;

rispettiamo il tuo diritto di accesso ai tuoi dati personali o di averli corretti o cancellati, su tua richiesta.

Se nascondi questo pulsante, devi almeno lasciare l’opzione di poter revocare il consenso sulla tua politica cookie oppure la pagina d’Informazione Non Vendere I Mie Dati

1. Scopo, dati e periodo di conservazione

1.1 Usiamo i tuoi dati per i seguenti scopi:

Contatto – Tramite telefono, posta, email e/o moduli web

Per questo scopo usiamo i seguenti dati:

Nome, Indirizzo e Cittá

Indirizzo email

Nome utente, password ed altri dati specifici dell'account

Indirizzo IP

Posizione

Comportamento visitatori

Account social media

La base con la quale processiamo i dati è:

Consenso ottenuto

Periodo di conservazione

Conserviamo questi dati fino al termine del servizio.

1.2 Usiamo i tuoi dati per i seguenti scopi:

Pagamenti

Per questo scopo usiamo i seguenti dati:

Nome, Indirizzo e Cittá

Indirizzo email

Dati finanziari

Data di nascita

Nome utente, password ed altri dati specifici dell'account

Indirizzo IP

Comportamento visitatori

Account social media

La base con la quale processiamo i dati è:

Consenso ottenuto

Periodo di conservazione

Conserviamo questi dati fino al termine del servizio.

1.3 Usiamo i tuoi dati per i seguenti scopi:

Registrazione account

Per questo scopo usiamo i seguenti dati:

Nome, Indirizzo e Cittá

Indirizzo email

Indirizzo IP

Comportamento visitatori

Account social media

La base con la quale processiamo i dati è:

Consenso ottenuto

Periodo di conservazione

Conserviamo questi dati fino al termine del servizio.

1.4 Usiamo i tuoi dati per i seguenti scopi:

Newsletter

Per questo scopo usiamo i seguenti dati:

Nome, Indirizzo e Cittá

Indirizzo email

Nome utente, password ed altri dati specifici dell'account

Indirizzo IP

Comportamento visitatori

La base con la quale processiamo i dati è:

Consenso ottenuto

Periodo di conservazione

Conserviamo questi dati fino al termine del servizio.

1.5 Usiamo i tuoi dati per i seguenti scopi:

Compilazione ed analisi di statistiche per migliore il sito.

Per questo scopo usiamo i seguenti dati:

Nome, Indirizzo e Cittá

Indirizzo email

Nome utente, password ed altri dati specifici dell'account

Indirizzo IP

Posizione

Comportamento visitatori

Account social media

La base con la quale processiamo i dati è:

Consenso ottenuto

Periodo di conservazione

Conserviamo questi dati fino al termine del servizio.

1.6 Usiamo i tuoi dati per i seguenti scopi:

Per poter offrire prodotti e servizi personalizzati

Per questo scopo usiamo i seguenti dati:

Nome, Indirizzo e Cittá

Indirizzo email

Dati finanziari

Data di nascita

Nome utente, password ed altri dati specifici dell'account

Indirizzo IP

Posizione

Comportamento visitatori

Account social media

La base con la quale processiamo i dati è:

Consenso ottenuto

Periodo di conservazione

Conserviamo questi dati fino al termine del servizio.

2. Condivisione con altre parti

Condividiamo questi dato solo con i processori e con le altre terze parti per il quale è necessario ottenere il consenso delle persone interessate. Riguarda la seguente parte o parti:

Processori

Nome:

Paese:

Scopo:



Terze parti

3. Cookie

Il nostro sito web usa cookie. Per ulteriori informazioni riguardo i cookie, per favore fai riferimento alla nostra politica cookie.

4. Statistiche

Teniamo traccia delle statistiche anonimizzate per ottenere informazioni su quanto spesso e in che modo i visitatori utilizzano il nostro sito web.

L’inclusione di indirizzi IP interi è bloccato da noi.

5. Sicurezza

Ci impegniamo per la sicurezza dei dati personali. Prendiamo adeguate misure di sicurezza per limitare l’abuso e l’accesso non autorizzato ai dati personali. Ciò garantisce che solo le persone necessarie abbiano accesso ai tuoi dati, che l’accesso ai dati sia protetto e che le nostre misure di sicurezza vengano regolarmente riviste.

Le misure di sicurezza che usiamo consistono in:

Nome Utente e Password

TLS / SSL

6. Sito web terze parti

Questa informativa sulla privacy non si applica ai siti web di terzi collegati tramite link sul nostro sito web. Non possiamo garantire che queste terze parti gestiscano i tuoi dati personali in modo affidabile o sicuro. Si consiglia di leggere le informative sulla privacy di questi siti web prima di utilizzare questi siti web.

7. Ammende riguardo questa informativa della privacy.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alla presente informativa sulla privacy. Si raccomanda di consultare regolarmente questa informativa sulla privacy per essere a conoscenza di eventuali modifiche. Inoltre, ti informeremo attivamente laddove possibile.

8. Accesso e modifica dei tuoi dati

Se hai domande o vuoi sapere esattamente quali dati personali abbiamo da te, per favore contattaci.

Hai il diritto di sapere quando i tuoi dati personali sono necessari, cosa succede ad essi, quanto a lungo verranno mantenuti.

Diritto di accesso: hai il diritto ad accedere ai tuoi dati personali dei quali siamo a conoscenza.

Diritto di rettifica: hai il diritto di completare, correggere, cancellare o bloccare i tuoi dati personali quando lo desideri.

Se hai domande o problemi relativi al accessibilità del sito web, per favore non esitare a contattarci.

Diritto di trasferire i tuoi dati: hai il diritto di richiedere tutti i tuoi dati dal controllore e trasferirli tutti quanti ad un altro controllore.

Diritto di obiezione: hai il diritto di obiezione verso il processo dei tuoi dati. Noi rispetteremo questa scelta, a meno che non ci siano delle basi valide per il processo.

Assicurati di segnalare sempre in modo chiaro chi sei, cosí da essere certi di non cancellare o modificare i dati di un una persona sbagliata.

9. Invio di un reclamo

Se non sei soddisfatto di come gestiamo (una lamentela su) il processo dei tuoi dati personali, hai il diritto di spedire un reclamo all’Autorità di Protezione dei Dati.

10. Responsabile della protezione dei dati

Il nostro responsabile della protezione dei dati è stato registrato con l’autorità di protezione in uno stato membro dell’UE. Se hai domande o richieste riguardo a questa dichiarazione sulla privacy o per il responsabile della protezione, puoi contattare Monica Di Carlo tramite genovaquotidiana@gmail.com o per telefono tramite 3392816137.

11. Dettagli contatti

GenovaQuotidiana agenzia media stampa

salita Santa Maria di Castello 1, 16123, Genova

Italia

Sito web: https://genovaquotidiana.com

Email: genovaquotidiana@gmail.com

Numero di telefono: 3392816137



