Bus della linea 59 in fiamme, Ugl Fna: «I nostri operai fanno veramente i miracoli, ma purtroppo non hanno i pezzi di ricambio»

Il segretario Piccardo: «Come nel caso del disastro della bigliettazione, chi fa danni viene premiato tra i capi, invece per operai, autisti, verificatori la disciplina aziendale è implacabile, pagano sempre gli stessi, chi fa i salti mortali per fare il servizio»

Stamattina un bus Amt della linea 59 è andato in fiamme.

«Il problema non è l’azienda, il problema sono alcuni dirigenti che fanno scelte decisamente sbagliate, visti i risultati – dice il segretario regionale Ugl Fna Roberto Piccardo -. Come nel caso del disastro della bigliettazione, chi fa danni viene premiato tra i capi, invece per operai, autisti, verificatori la disciplina aziendale è implacabile, pagano sempre gli stessi, chi fa i salti mortali per fare il servizio».

«Purtroppo la manutenzione è una nota dolente di Amt – prosegue Piccardo -. I responsabili della manutenzione in maniera diretta o indiretta, ne sono responsabili e nonostante questo hanno avuto degli avanzamenti parametrici. È una cosa veramente improponibile. Abbiamo già detto più volte che le attività di manutenzione date in gestione alle ditte esterne devono rientrare e continuiamo a dirlo, ma non viene fatto. Abbiamo un sacco di mezzi fermi perché queste aziende non possono toccare le vetture perché sono in garanzia. Sui mezzi più vecchi, che ce ne sono tanti, i nostri operai non possono fare niente perché non hanno i pezzi di ricambio e c’è difficoltà a reperire i pezzi. Non capiamo il motivo. Manca anche il personale, anche se qualche operaio è stato inserito. La manutenzione, che viene gestita dall’alto, evidentemente ha ha portato delle criticità. Sono state fatte delle scelte che a oggi pagano i cittadini e i lavoratori in primis. Gli operai sono costretti a lavorare su macchine vecchie, a inventarsi i pezzi mentre gli autisti vanno in capolinea a scalare, perché le macchine non ci sono».

«Tutte queste macchine vecchie che girano, che hanno vent’anni, che perdono olio e gasolio, creano problemi ai colleghi, perché alla fine gli autisti vengono multati per perdita di sostanze oleose – conclude il sindacalista -. Come è successo, l’azienda se ne lava le mani. Questi colleghi vengono lasciati a casa con la patente sospesa e dobbiamo far ricorso noi come sindacato e quindi la cosa è veramente due volte vergognosa».

Mi piace: Mi piace Caricamento...