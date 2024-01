Pusher violento arrestato dalla Polizia locale in via Pré. Accusato anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Ha all’attivo 12 precedenti per spaccio, svariati altri precedenti per reati violenti e tre condanne scontate in carcere. Per due volte aveva aggredito gli agenti de Centro Storico per sottrarsi al fermo. I colleghi del Gocs si sono messi alla sua ricerca e lo hanno trovato. Con sé aveva 30 grammi di hashish

Sabato scorso il personale del Gocs (Gruppo operativo contrasto stupefacenti del nucleo Centro Storico – Unità territoriale Centro) ha arrestato un cittadino senegalese per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo era già stato fermato dagli agenti del Nucleo Centro Storico e per scappare aveva spinto con forza e violenza in operatore, che era caduto a terra. Il malvivente era riuscito così a sfuggire alla cattura.

Qualche giorno più tardi era stato riconosciuto da una pattuglia del Nucleo Centro Storico e appena gli agenti si sono avvicinati ha messo in atto la stessa tecnica, gettando violentemente a terra uno di loro, in questo caso causandogli delle lesioni.

Alla luce di tutto questo, il Gocs ha cominciato a cercarlo in zona. Lo ha trovato in via Pré, dove è stato fermato. Ormai in manette, durante il trasporto verso la sede della PL di piazza Ortiz, ha tentato di disfarsi di un blocchetto di hashish di quasi 30 grammi di peso.

Lo straniero, irregolare sul territorio nazionale, considerato “ad alta pericolosità sociale” a causa di un “curriculum” piuttosto nutrito, in cui figurano dodici precedenti per spaccio e un’infinità di precedenti per altri reati violenti, oltre a tre condanne in carcere scontate, è stato arrestato per spaccio dal Gocs e denunciato a piede libero dal Nucleo Centro Storico per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Stamattina, al processo per direttissima, l’arresto è stato convalidato. Il giudice ha deciso per lui l’obbligo di presentazione quotidiana alla pg e l’obbligo di dimora al suo domicilio dalle ore 19:00 alle ore 8:00 del giorno successivo.

In copertina: foto di repertorio

Mi piace: Mi piace Caricamento...