Famiglia aggredita in piazza del Cavalletto, il padre reagisce e stende il malvivente

È successo questa mattina alle 9:30 quando padre, madre e figlia stavano passando con qualche sacchetto con i regali in mano. Sono intervenuti i Carabinieri e il 118, con due ambulanze della Croce Bianca Genovese: due le persone soccorse

Parapiglia in piazza del Cavalletto, in pieno centro, tra via Frugoni, via Banderali e via Macaggi. Un uomo, pare in condizioni di scarsa lucidità, ha deciso di aggredire i tre. Il padre, per sventare il pericolo che stavano correndo la moglie e la figlia e difenderle, ha affrontato l’aggressore.

Per la precisione, il ragazzo violento ha prima affrontato il padre, che gli ha chiesto cosa volesse e ha tentato di proseguire. Poi il giovane ha preso per un braccio la madre. Il marito si è frapposto tra lui e la moglie, allora l’energumeno lo ha aggredito, saltandogli addosso. Lui si è chinato, facendo ponte con la schiena, facendo in modo che il malvivente cadesse al suolo. Così è andata e il colpo, a causa della spinta che si era dato l’aggressore, è stato forte.

Poi sono arrivati i soccorsi, inviati dal 118: due ambulanze della Croce Bianca di Carignano che hanno immobilizzato l’aggressore che era rimasto a terra e lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Galliera in codice giallo, di media gravità e un’altra persona, la donna aggredita, sotto shock e con qualche livido al braccio al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi, in codice verde.

Sul posto sono intervenuti anche i militari dell’Arma.

