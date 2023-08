Perde il controllo dell’auto, che si ribalta. Soccorsi partiti in codice rosso

I Vvf hanno estratto dal portellone del veicolo un cinquantatreenne che era rimasto prigioniero dell’auto. Per fortuna, non ha subito gravi conseguenze ed è stato portato all’ospedale in codice verde, a bassa urgenza

In tarda mattinata, per cause in via di accertamento, il conducente di una vettura che percorreva via IV Novembre a Castiglione Chiavarese, ha perso il controllo della vettura e ne ha urtare diverse parcheggiate prima di finire la sua corsa su di un fianco. Il conducente di 53 anni, è rimasto bloccato nell’abitacolo. I Vigili del Fuoco lo hanno estratto dal portello del portabagagli, stabilizzandolo sulla barella spinale e consegnandolo alle cure del 118.

I soccorsi erano partiti in codice rosso per dinamica, inviati dal 118. Sul posto l’automedica Tango 1e l’ambulanza della Croce Verde di Casarza. Per fortuna, l’uomo non ha subito gravi conseguenze ed è stato portato in codice verde all’ospedale di Lavagna.

Nessuna altra persona è rimasta coinvolta

