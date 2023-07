La Polizia di Stato, grazie al cane Leone, trova oltre 1 kg di droga a casa di un pusher alla Foce

Il piccolo (ma determinatissimo) poliziotto a quattro zampe, al termine della perquisizione, scendendo le scale dell’edificio, passando davanti a una porta, ha fiutato altra “roba”: all’interno dell’appartamento un trentenne coltivava marijuana in un armadio di tela

Lotta allo spaccio di droga, il fiuto di Leone non tradisce: un arresto, una denuncia, sequestrati 1435 g di hashish, 1 g di cocaina, 3 piante di marijuana e 10 g della stessa sostanza erbacea



Via Finocchiaro Aprile, mercoledì scorso ore 14.35 e 17.40

Mercoledì i poliziotti delle volanti, con l’ausilio di un’unità cinofila, in due distinte operazioni, hanno arrestato un 33enne e denunciato un 30enne, entrambi per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, il secondo anche per la coltivazione.

Il primo intervento nel primo pomeriggio quando, nei pressi di un esercizio commerciale di Voltri, è stato fermato per un controllo il 33enne. Fin da subito è apparso anomalo il suo atteggiamento nervoso e le risposte evasive circa l’effettivo domicilio, tanto che i poliziotti hanno deciso di estendere il controllo anche al suo motociclo, al cui interno hanno trovato la somma di 1.500 euro in banconote di piccolo taglio. Gli agenti, sospettando si trattasse di una somma derivata da un’attività illecita, hanno ritenuto opportuno anche un controllo al domicilio, richiedendo l’ausilio di un’unità cinofila.

Leone, guidato dalla sua conduttrice, ha immediatamente fiutato la presenza di sostanza stupefacente rinvenendo diverse confezioni di hashish per un peso complessivo di circa 1400 g, una confezione di cocaina di circa 1 g e circa 10 g di marijuana. Durante la perquisizione sono stati altresì rinvenuti 9.590 euro in banconote di vario taglio, una macchinetta contasoldi, un bilancino di precisione, vario materiale utile al confezionamento, un coltello ed un pugnale di grosse dimensioni, nonché numerosi documenti risultati rubati tra cui una carta d’identità a cui aveva sostituito la foto con la propria, falsificandola. Per questo fatto è stato denunciato anche per ricettazione e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

L’uomo è stato associato al carcere di Marassi a disposizione dell’A.G.. Rimane salva la presunzione di innocenza sino alla condanna definitiva.

Nel momento in cui era già stato comunicato alla sala radio il rientro in Questura e gli agenti stavano scendendo le scale del palazzo, Leone si è improvvisamente fermato davanti ad un’altra abitazione richiamando l’attenzione della sua conduttrice che ha immediatamente suonato il campanello. Ad aprire un giovane che, alla vista della Polizia, è trasalito cercando di richiudere la porta. All’interno, il poliziotto a quattro zampe ha rinvenuto 3 involucri contenenti 35 g di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e un armadio in tela contenente una lampada riscaldante e 3 piante di marijuana. Il tutto è stato debitamente sequestrato e il 30enne denunciato. Anche per lui rimane salva la presunzione di innocenza sino alla condanna definitiva.

