Regione e Aspi concordano lo sospensione dei cantieri notturni da giovedì

Per alleviare i disagi legati alla mancata riapertura del tratto sull’A12 dopo l’incendio del pullman per il sequestro della galleria da parte della Procura. Rimarrà solo la chiusura della A16 finalizzata ai trasporti eccezionali

“Per alleviare i disagi legati alla mancata riapertura del tratto sull’A12, la Regione ha concordato una revisione dei cantieri notturni previsti in questo periodo: tutte le chiusure notturne dalla 22 alle 6 in programma in questi giorni sui tratti gestiti da Aspi sono sospese. Da giovedì sera, dunque, non saranno presenti cantieri”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, in merito alla vicenda del rogo dell’autobus avvenuto domenica pomeriggio nella galleria Monte Giugo sull’A12.

“Si tratta di un provvedimento di ampio respiro, che non punta solo ad alleggerire il traffico sull’A12 ma a decongestionare l’intera rete gestita da Aspi in vista del weekend. Per quanto riguarda il resto della rete stradale, abbiamo chiesto ad Anas di predisporre un piano per rendere il più possibile fluido il traffico sulla direttrice principale parallela all’A12, mentre ai Comuni limitrofi, con l’aiuto della Protezione civile regionale, abbiamo suggerito di adottare tutte le misure necessarie per agevolare il traffico esterno all’autostrada”.

Nel frattempo, continua il presidente Toti, “rimane valido l’auspicio di un rapido dissequestro della galleria da parte dell’autorità giudiziaria dopo il sopralluogo previsto domani mattina, ovviamente nel rispetto dei tempi di indagine e delle necessarie verifiche sulla sicurezza dell’infrastruttura”.

Intanto, alle ore 18:30 circa, sull’autostrada A12 Genova – Sestri Levante, nel tratto compreso tra Recco e Genova Nervi si registrano 5 km di coda verso Livorno e 3 km verso Genova, in corrispondenza di una deviazione di carreggiata presso la galleria Monte Giugo al km 15, necessaria per consentire i sopralluoghi, previsti per la giornata di domani, dei consulenti nominati dalla Procura supportati dai tecnici di Autostrade per l’Italia, in seguito ai danni causati dall’incendio di un pullman all’interno della galleria stessa.

