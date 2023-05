Liguria Pride 2023, da 3 al 10 giugno “Corpi Extravaganti”

«Quest’anno parleremo di CORPI: i nostri, qualunque e comunque, concreti, desiderati e immaginati – dicono gli organizzatori di Liguria Rainbow – Corpi DISOBBEDIENTI e IRRIVERENTI che si contrappongono all’ordine sociale patriarcale, razzista, abilista, grassofobico e omolesbobitransfobico che li pone ai margini. Corpi INTERCONNESSI, in relazione gli uni con gli altri, interdipendenti e fragili, ma liberi di scegliere e costruire i propri legami. Corpi EXTRA-ORDINARI non rinchiusi nelle gabbie dei modelli conformi, astratti e genderizzati. Corpi quindi EXTRA-VAGANTI, come lo erano quelli di chi ha fatto la storia del movimento LGBTQIA+ e dei movimenti femministi. Abbiamo scelto l’EXTRA-VAGANZA per connetterci con il pezzo della storia LGBTQIA+ che parla di costruzione di comunità, di spazi sicuri, di cura reciproca tra i corpi messi ai margini dalla società razzista e omotransfobica. Un universo imprevisto di inclusività, leggerezza, diritti, colori, libertà e bellezza, quello delle Ballroom e della cultura Drag, dove era possibile esistere ed essere chi si desiderava. Abbiamo scelto l’UNICORNO perché secondo la leggenda appare alle persone pure di cuore cui dona saggezza e salute. Rappresenta la metamorfosi e la creatività, la possibilità di trasformarsi in una persona nuova. Essere queer, equivale ad essere unicorni: singolari, unici e privi di contorni univoci, come tutte le persone che scelgono la complessità come metro di interpretazione della realtà. Dalla cultura americana viene il detto “rainbows and unicorns”, espressione che vuol dire che augura un futuro migliore, un futuro in cui tutt* possiamo essere felici».

Ecco il programma del Liguria Pride VILLAGE nei Giardini Luzzati da sabato 3 a sabato 10 giugno, giorno della parata del Pride.

«Un Village che fa la differenza, perché fatto di eventi e di esperienze, uno spazio sicuro in cui muovere i nostri corpi disobbedienti a braccetto con libertà e consenso – proseguono a Liguria Rainbow – Uscirà a breve anche il programma del favoloso Village Kids, un Village nel Village che abbatte i pregiudizi fin dalla più tenera età. Il Village ogni anno vive grazie ai nostri corpi, che occupano lo spazio pubblico e lo trasformano a propria immagine ed extravaganza. Ci voleva FEGATO a organizzare un Village come questo. E anche CISTIFELLEA (che poi la cistifellea esiste davvero?). Coi PIEDI per terra e la TESTA rigorosamente tra le nuvole, CERVELLI connessi, OCCHI aperti e ORECCHIE tese, le nostre UGOLE non mancheranno di cantare, le LINGUE di muoversi e baciare, i FIANCHI di ancheggiare… E l’elenco risulterebbe ancora lungo. Ce n’è per tutti i GUSTI. I libri da noi non saranno di certo all’INDICE, non diciamo C*ZZATE perché questa è la settimana più F*GA dell’anno! Non mancheranno le BRACCIA di tutte le persone che amano le differenze e quest’anno ci stiamo organizzando per accoglierne sempre di più».

