Volontari di Music for Peace bloccati in Sudan, la solidarietà della sms Guido Rossa

I lavoratori (ex) Ilva Società di Mutuo Soccorso “Guido Rossa” esprimono la loro vicinanza ai genovesi nello stato arabo africano con un progetto a sostegno di 600 famiglie locali mentre infuria la guerra civile

Al momento la situazione in Sudan è tragica. Quasi un centinaio sono le vittime degli scontri in corso da qualche giorno mentre sono in corso raid aerei anche molto vicino all’ambasciata italiana. I feriti, da sabato scorso, sono quasi un migliaio.

«La SmS Guido Rossa esprime solidarietà e vicinanza ai volontari dell’associazione genovese Music for Peace bloccati in Sudan a causa degli scontri armati in corso in un paese sconvolto dalla guerra civile – si legge in una nota della Guido Rossa -. Music for Peace da trent’anni si contraddistingue per la sue attività solidaristiche nella nostra città e nel mondo. Presenti a Khartoum, capitale del Sudan, con un progetto di sostegno a 600 famiglie sudanesi, i volontari di Music for Peace vivono ore difficilissime. Noi operai in fabbrica, ci sentiamo vicini a loro, ai loro ideali e alla loro generosità diretta a creare un mondo migliore. Noi operai non abbiamo dimenticato quando sfilavamo in corteo per difendere la fabbrica e al nostro passaggio i volontari dell’associazione trasmettevano con i loro amplificatori “Bella Ciao”. A Music For Peace e ai suoi volontari, non può che andare tutta la nostra solidarietà».

In copertina. foto di Music For Peace

Mi piace: Mi piace Caricamento...