Fermato dalla PL, confessa di viaggiare su un motociclo rubato. Sorpresa per il padrone che non si era accorto del furto

Il mezzo non risultava tra quelli di cui era stato denunciata la sottrazione. Non è stato facile per gli agenti della Polizia locale rintracciare l’uomo che ha intestato il mezzo. Alla fine, il proprietario è stato raggiunto a casa e informato ed ha sporto denuncia in piena notte

Il malvivente è stato fermato alle 2:30 di stanotte in via Invrea, alla Foce. Gli agenti non si sarebbero mai accorti che viaggiava su un motociclo rubato perché il furto non era ancora stato denunciato, ma è stato lui stesso a dichiarare che quel mezzo non era suo e che lo aveva sottratto.

La Polizia locale del turno notturno ha, così, cominciato a cercare il padrone, ufficialmente residente a Sestri Levante dove, contattati dalla Pl, i Carabinieri sono andati nella casa di residenza, dove hanno trovato solo la madre. La donna ha spiegato che il figlio era, in realtà, domiciliato nel centro storico di Genova e ha fornito il suo numero di telefono. Inutili le chiamate: l’uomo non ha risposto.

Gli agenti sono andati allora, fisicamente, presso la casa dove l’uomo vive e lì, finalmente, il proprietario è stato trovato, svegliato e informato che gli avevano rubato lo scooter e, infine, invitato a far denuncia. Ha potuto, così, riavere il mezzo senza essersi mai accorto che gli era stato sottratto.

Per l’uomo che viaggiava sul motociclo sono scattate le denunce per ricettazione e per l’inosservanza delle normative sugli stranieri.

