Pedoni investiti, in un giorno e mezzo un morto e cinque feriti. L’ultima oggi alle 17:15 in via Gramsci

Oltre all’incidente mortale in cui è deceduto il promoter Vincenzo Spera (avvenuto ieri sera, in corso Magenta a Castellett), altre cinque persone sono finite in ospedale, tutte in codice giallo. Quattro nelle vie di Genova, una stamattina ad Arenzano. Non un bel risultato per la città dove i controlli sul rispetto delle strisce pedonali sono stati accolti, qualche mese fa, con attacchi alla Polizia locale e polemiche. Manca la cultura della sicurezza

L’ultimo incidente è avvenuto alle 17:15 in via Gramsci dove una donna di 40 anni è stata soccorsa in codice rosso per dinamica dall’automedica Golf1 e dall’ambulanza della Croce Blu di Castelletto, inviate dal 118. Poi le sue condizioni sono apparse meno gravi del previsto e il trasporto all’ospedale Villa Scassi è stato effettuato in codice giallo, di media gravità. Stamattina è toccato a un’altra donna, ma di 80 anni, in via Giulio Zunino ad Arenzano, anche lei soccorsa in codice rosso, poi degradato a giallo, e trasportata al San Martino.

Ieri sera, contemporaneamente all’incidente che ha visto la morte di Spera, un altro pedone è stato travolto, stavolta in via Casata Centuriona, all’incrocio con corso De Stefanis, a Marassi. Si è trattato di una donna di 60 anni soccorsa in codice giallo e trasportata dalla Croce Verde San Gottardo (sezione Burlando) al San Martino in codice giallo.

Alle 18:20 di ieri, in viale Quattro Novembre, a Carignano, un altro pedone è stato soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso del San Martino dalla Croce Bianca Genovese in codice giallo.

Alle 9:45, sempre ieri, di nuovo a Marassi, ma in via Centurione Bracelli, i soccorsi sono partiti in codice rosso per dinamica per soccorrere un settantunenne politraumatizzato dopo essere stato investito da una motocicletta. Sul posto sono arrivate l’auto medica Golf3 e e l’ambulanza della Croce Rossa che ha portato l’anziano in codice giallo al San Martino.

