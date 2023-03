“Farai una brutta fine” e il disegno di un impiccato. Minacce alla preside e alla dirigente amministrativa del liceo Mazzini

Due lettere contenenti frammenti di un esplosivo più potente del tritolo sono state recapitate ieri alla segreteria del liceo classico di Sampierdarena

Sono intervenuti gli artificieri della Ps e la Polizia Scientifica per i rilievi utili a individuare la provenienza delle sostanze esplosive contenute in piccola quantità nelle buste e risalire anche attraverso quelle a chi ha inviato le due lettere che contenevano esplicite minacce di morte. La scritta “Farai una brutta fine” e il disegno di un impiccato.

Non risulta che le due donne destinatarie delle lettere abbiano ricevuto minacce in precedenza. Sono in corso le indagini.

L’acido picrico contenuto nelle buste è un materiale altamente esplosivo. Chimicamente appartiene alla famiglia dei fenoli. A temperatura ambiente è un solido cristallino giallo. In passato veniva usato per i proiettili di artiglieria. Questo esplosivo, più potente del tritolo (TNT), non è più prodotto a causa della sua tossicità, del suo costo e della sua instabilità: infatti a contatto con i metalli forma sali esplosivi. In Italia la produzione e la sintesi non autorizzate di esplosivi sono vietate dalla legge.

«Un gesto tanto vile quanto pericoloso – commenta Elena Bruzzese, segretaria Generale Flc Cgil Genova – “come Flc reputiamo ancora più grave che queste lettere siano state recapitate all’interno di una scuola e chiediamo che venga fatto ogni sforzo per individuare i responsabili dell’accaduto». La Flc Cgil ribadisce la necessità di preservare quelli che sono i principi democratici alla base della nostra democrazia e condanna ogni gesto di violenza che li metta in discussione.

