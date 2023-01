Anche Europa Verde – Verdi, sarà presente alla manifestazione “No alla caccia selvaggia” di sabato prossimo

Il co portavoce Angelo Spanò: «Riteniamo che si debbano ascoltare i suggerimenti che arrivano dal mondo scientifico, dove si propone la sterilizzazione con mangime antifecondativo, però questa pratica è invisa dai cacciatori, poiché non potrebbero cibarsi oppure cedere queste carni»

«Come Europa Verde, riteniamo doveroso sostenere con forza gli animalisti e cittadini che portano avanti proposte sensate e non l’uso del piombo che non è mai stato e mai sarà la risoluzione del problema – dice Angelo Spanò, co-portavoce metropolitano -. Vale la pena di evidenziare che ad oggi la caccia, con l’uso delle doppiette, non ha prodotto i risultati che si erano prefissati, anzi è stato notevolmente accentuato».

«Da sempre – proseguono Spanò – riteniamo che si debbano ascoltare i suggerimenti che arrivano dal mondo scientifico, dove si propone la sterilizzazione con mangime antifecondativo, però questa pratica è invisa dai cacciatori, poiché non potrebbero cibarsi oppure cedere queste carni. Come suggerisce il professor Andrea Mazzatenda dell’Università di Teramo, ad ogni battuta si destruttura il gruppo di ungulati, favorendone addirittura la riproduzione delle nuove femmine. Insomma la caccia di selezione non sta funzionando. Probabilmente bisognerebbe trovare e applicare nuove soluzioni e comunque in aree speciali dove la caccia è vietata dalla legge si possono avviare attività di riduzione e controllo della specie che non prevedono l’uso delle armi”.

Così conclude Spanò: «Veramente assurdo incaricare i portatori delle doppiette di sterminare i cinghiali, cinghiali che furono proprio immessi su loro richiesta e furono subito accontentati dai politici di turno, come affermava Albert Einstein “Non possiamo risolvere i problemi con lo stesso tipo di pensiero che abbiamo usato quando li abbiamo creati”».

Qui sotto tutte le informazioni sulla manifestazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...