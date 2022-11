Via Carducci, cede il freno a mano: auto posteggiata si muove e fa strage di moto

Per fortuna non c’erano passanti in quel momento e non si registrano feriti

Il veicolo, forse per un guasto al freno di stazionamento, forse perché quest’ultimo non era stato tirato a dovere (saranno gli accertamenti tecnici a determinarlo), un’auto posteggiata regolarmente è andata indietro, muovendosi per gravità. Diversi i motoveicoli danneggiati che hanno fermato il movimento in retromarcia dell’automezzo, evitando che potesse impattare sulle retrostanti vetrine.

Per fortuna i danni sono limitati alle cose: non si registrano feriti.

