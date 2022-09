Portapizza cade in scooter, incastrato sotto una vettura. Intubato e trasportato al San Martino. È grave

L’incidente è avvenuto alle 20 di ieri sera in via San Quirico. Sul posto, oltre ai soccorsi inviati dal 118, anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale

In via San Quirico, all’altezza del civico 93 un’auto e uno scooter si sono scontrate. Il motociclo e il suo guidatore, un portapizze, sono finiti sotto l’auto.

Il portapizze, un cinquantenne, è stato soccorso dall’auto medica Golf 2 e dall’ambulanza della Croce Verde di Pontedecimo. È stato intubato e trasportato d’urgenza al San Martino in codice rosso, il più grave. Secondo i sanitari, le condizioni del ferito sono da considerarsi serie.

Sul posto è intervenuta la polizia locale del turno serale e quella del nucleo Infortunistica del reparto Pronto Intervento per i rilievi e per ricostruire le cause dell’incidente.

