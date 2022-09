Controlli dei CC nei carruggi, quindicenne denunciato per ricettazione, diciassettenne denunciato per spaccio

Ieri circa 20 carabinieri sia con pattuglie in divisa sia con l’impiego di militari dei nuclei operativi, hanno sottoposto all’identificazione circa 150 persone nel centro storico. Controllati soprattutto stranieri e minorenni

Un diciassettenne è stato notato mentre cedeva cocaina ad un 40enne. Fermato, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Sequestrati anche circa 150 euro provento presumibile dell’attività illecita, mentre l’italiano è stato segnalato quale assuntore.

Un quindicenne è stato denunciato per ricettazione poiché, fermato e sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di tre telefoni cellulari risultati provento di furto.

[Continua sotto]

È stato denunciato, per porto di armi od oggetti atti ad offendere e detenzione di sostanze stupefacenti, un ventenne con pregiudizi di polizia. Il ragazzo, in via di Prè, è stato fermato e perquisito dagli operanti e trovato in possesso di un coltello a serramanico, con la lama lunga cm 10, e modiche quantità di eroina, cocaina e crack, sottoposte a sequestro.



Un ventenne e un sessantenne già sottoposti agli arresti domiciliari per reati inerenti gli stupefacenti e i reati contro il patrimonio, sono stati individuati ed arrestati su provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, per violazioni inerenti il loro regime detentivo.

