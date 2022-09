Villa Imperiale, domani “spedizione di pulizia” a partire dalle 9:00

GlI “Amici di Villa Imperiale” lanciano la chiamata per la prima operazione di volontariato dopo le ferie estive

Il gruppo ha lanciato oggi anche un evento Facebook per richiamare cittadini di buona volontà a partecipare. Non occorrono requisiti particolari: bastano l’amore per il quartiere e tanta buona volontà.

Meglio portare con sé un paio di guanti e, se si può, qualche sacco condominiale per i rifiuti.

Durante le passate iniziative, di solito una al mese, i volontari hanno raccolto molti sacchi di spazzatura. Si trova un po’ di tutto: dalle cicche di sigarette alle confezione dei succhi di frutta abbandonati da chi gode della villa e non la rispetta.

Di frequente sono state trovate anche siringhe usate.

