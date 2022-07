Pastasciutta antifascista alla Fratellanza di Pontedecimo

A organizzare l’iniziativa sono Camera del Lavoro di Genova, Soms La Filarmonica di San Quirico, La Fratellanza di Pontedecimo, Anpi Genova

La storica Pastasciutta Antifascista di Casa Cervi è una grande Festa che si tiene da molti anni ogni 25 luglio presso l’Istituto Alcide Cervi di Gattatico (Reggio Emilia). Una ricorrenza all’insegna della condivisione, dello stare insieme, dei valori di antifascismo, libertà, giustizia e democrazia della Famiglia Cervi. La serata prevede tanta musica rock, dance, cover 70/80 con i Punto Live e naturalmente la #pastaliberatutti che è gratis ma che occorre prenotare ai numeri 371 3444114 – 347 6958195.

In occasione dell’appuntamento di lunedì la Camera del Lavoro presenterà i contenuti della campagna Europe for Peace – costruiamo l’Europa di Pace, organizzata dalla Rete italiana Pace e Disarmo insieme ad una ampia coalizione di reti, movimenti, associazioni, sindacati, studenti, giovani per fermare la guerra in Ucraina e costruire una Europa di pace. Occorre che il nostro paese, l’Europa, le Nazioni Unite operino attivamente per favorire il negoziato e avviino un percorso per una conferenza internazionale di pace.

Lunedì 25 luglio 2022, alle ore 19:30, presso la Fratellanza di Pontedecimo, in via Isocorte 13

