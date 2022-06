È successo in Sottoripa. A denunciare i fatti è stato il padre del piccolo, un turista in vacanza a Genova con la famiglia

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile, al termine di accertamenti scaturiti a seguito della denuncia sporta da un turista, hanno denunciato in stato di libertà un 44enne marocchino poiché nella tarda serata dello scorso 16 giungo, in via di Sottoripa, aveva tentato di strappare un bracciale dal polso di un bambino di due anni che era sul passeggino.

