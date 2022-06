Disagi per il traffico anche in A7 e in A12, dove si sono verificati due incidenti

A7: coda tra Genova Sampierdarena e Genova Ovest per veicolo in avaria; coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per traffico intenso

A12: coda di 2 km tra Recco e Genova Nervi per incidente; coda in entrata a Genova Nervi per incidente.

A26: coda di 4 km tra Ovada e Masone per lavori

Mi piace: Mi piace Caricamento...