Raffica di furti al Festival Elrow, i Carabinieri deunuciano ventenne per furto con strappo

Migliaia di giovani italiani e stranieri sono arrivati nella nostra città per partecipare all’evento nella tensostruttura nell’area della Fiera. Alcuni di essi hanno denunciato furti e scippi

Migliaia di giovani in festa alla Fiera del Mare per Elrow, uno dei party più famosi al mondo che da Ibiza ha fatto tappa a Genova: 12 ore di musica e festa con Dj di fama mondiale e moltissimi ragazzi, italiani e stranieri, che hanno raggiunto la nostra città per partecipare all’evento.

Nel corso dell’iniziativa si sono verificati alcuni furti. Le indagini dei carabinieri hanno consentito di individuare e denunciare un 20enne quale presunto autore di furto con strappo di due collanine ai danni di giovane.

