Mattinata infernale per il traffico: maxi ingorgo in città, incidenti, lavori e code in autostrada

La situazione peggiore nella viabilità urbana si verifica tra San Martino e San Fruttuoso, anche in corso Sardegna in direzione mare, ma ci sono anche rallentamenti in sopraelevata per un veicolo in avaria e rallentamenti in corso Europa con tempi di percorrenza molto lunghi. Code in A7, A10, A12

In città rallentamenti per traffico intenso in corso Gastaldi, via Tolemaide, sopraelevata in direzione levante (per veicolo in avaria) e sulla direttrice Giusti-Giacometti-Martinez-Torti per traffico intenso.

La situazione alle 9:15 sulle autostrade

A7: coda tra Busalla e Genova Bolzaneto, coda di 3 km tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Busalla, in entrambi i casi per lavori

A10: coda di 1 km tra Genova Pra’ e Bivio A10/A26 Trafori per ripristino incidente.

A26: coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per ripristino incidente; coda di 1 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Ovada per lavori.

