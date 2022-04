Escono dal ristorante senza pagare e minacciano i proprietari. 4 denunciati

Hanno consumato una cena da 170 euro in totale, poi hanno tentato di allontanarsi, inseguiti dai camerieri e dal proprietario che è stato minacciato con un coltello da una donna

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato ieri sera tre donne di 16, 19 e 41 anni ed un giovane di 24 per i reati di insolvenza fraudolenta e minacce aggravate.

Il gruppo di “buongustai”, dopo aver consumato una cena del valore di circa 170 euro presso un ristorante di piazza Barabino, sono usciti dal locale senza pagare cercando di fare perdere le loro tracce.

Il proprietario del ristorante ed alcuni dipendenti li hanno però inseguiti fino a piazza Montano, chiamando la Polizia e quando li hanno raggiunti quest’ultimi hanno iniziato a minacciarli in particolare la 41enne ha estratto dalla tasca un coltello a serramanico.

A quel punto un dipendente, aiutato da un passante, ha cercato di calmarla per poi disarmarla procurandosi però una lieve ferita alla mano.

Proprio in quel momento sono arrivati gli agenti di una volante dell’UPGSP che hanno messo fine alla lite accompagnando in Questura i 4 “buongustai”.

