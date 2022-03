Meteo Arpal: flusso umido determina aumento della nuvolosità in giornata

Previsione per mercoledì 2 marzo 2022

Una blanda saccatura sulla Francia determina un calo della pressione sul Ligure e l’instaurarsi di flussi più umidi meridionali. Poco nuvoloso al mattino, nubi in aumento in giornata fino a cielo nuvoloso in serata con isolate piogge sul Savonese

Temperature: minime in calo, massime in lieve aumento. A Genova tra 6 e 13 gradi.

Umidità: su valori medio-alti

Venti: deboli da N al mattino. Tendenza a disporsi da SSO con rinforzi sui crinali

Mare: poco mosso

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Previsione per giovedì 3 marzo 2022

Nuvolosità irregolare con addensamenti a tratti consistenti al mattino, specie sulle zone interne, ma con bassa probabilità di pioggia. Maggiori schiarite sulle aree costiere nel pomeriggio.

Temperature: in lieve aumento

Umidità: su valori medio-alti

Venti: da NNE al mattino, da SSE nel pomeriggio

Mare: poco mosso, localmente mosso a Ponente

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Tendenza

