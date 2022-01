Incidente a Marassi, una bimba in codice rosso e due venticinquenni ferite

Sono state falciate da un’auto all’incrocio tra via Fereggiano e corso Sardegna

È successo alle 16:30 quando il veicolo ha travolto le tre che, secondo una prima ricostruzione, stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Sul posto sono arrivate un’auto medica e tre ambulanze inviate dal 118 che dopo le prime cure hanno portato la bimba in codice rosso per dinamica, all’ospedale pediatrico Gaslini e le due ragazze una al San Martino e una al Galliera. La piccola non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto la Polizia locale del Distretto territoriale Valbisagno e i colleghi dell’Infortunistica del reparto Pronto Intervento che hanno eseguito i rilievi e dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.

