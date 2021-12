La Sampdoria non sarebbe coinvolta dall’inchiesta della Procura di Paola

È stata la Guardia di Finanza ad arrestare Massimo Ferrero, per cui la procura di Paola (in Calabria), che indaga con l’ipotesi di reati societari e bancarotta, ha deciso la custodia cautelare in carcere per il pericolo di fuga. Altre cinque persone sono stati disposti gli arresti domiciliari.

