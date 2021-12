Via Fereggiano, la Polizia di Stato arresta topo d’auto

Una volante dell’UPGSP è intervenuta a seguito di una segnalazione di un cittadino che ha visto il 23enne, con in testa un elmetto protettivo da cantiere e con indosso un gilet giallo, rompere con un oggetto i finestrini di alcune vetture parcheggiate in via Fereggiano per cercare di rubare all’interno degli abitacoli



La Polizia di Stato di Genova ha arrestato ieri sera un cittadino dell’Ecuador di 23 anni per il reato di tentato furto aggravato.



Immediatamente bloccato il ladro è stato trovato in possesso di una chiave da ponteggio, arnese usato per rompere i finestrini.

Il giovane, colpito da un avviso orale del Questore nonché condannato ad ottobre 2020 per furto aggravato, sarà processato per direttissima nella mattinata odierna.



