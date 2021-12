Punto di scommesse clandestino: un denunciato e 5 apparecchi sequestrati

Una preventiva ed attenta analisi dei rischi ha consentito di selezionare gli esercizi ad elevato rischio di illecita accettazione di scommesse sportive e di sottoporli a controllo da parte delle squadre operative composte da funzionari ADM e da agenti della Polizia di Stato, militari dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che hanno sottoposto a verifica 41 attività economiche

Dal 16 al 20 novembre ADM e le Forze di Polizia hanno condotto un’importante operazione di verifica finalizzata alla repressione del gioco illegale nelle seguenti province: Trento, Brescia, Monza e Brianza, Genova, Torino, Venezia, Vicenza, Udine, Ravenna, Piacenza, Grosseto, Perugia, Macerata, Roma, Pescara, Cagliari, Matera, Potenza, Bari, Avellino, Salerno, Cosenza, Reggio di Calabria, Messina e Trapani.

Lo scopo dell’attività di controllo, per le province di Torino e Genova, era quello di verificare l’accettazione o meno di scommesse in centri di raccolta non autorizzati perseguendo, al contempo, il fine della sicurezza e della tutela dei minori.

È stato scoperto un punto clandestino di raccolta scommesse, mentre 5 sono gli apparecchi e congegni da gioco sottoposti a sequestro ed un soggetto è stato denunciato per esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa in violazione dell’art. 4 della Legge 401/89.

Sequestrati, inoltre, diversi promemoria di gioco per un totale di 55 mila euro di sanzioni irrogate.

I lockdown succedutisi nel tempo, hanno raddoppiato il giro d’affari della criminalità. Per il 2021 la raccolta del gioco illegale supererà la soglia del 20 miliardi.

