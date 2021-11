Movida, i residenti passano alle carte bollate: «Misure inutili, chiediamo la chiusura dei locali alle 23:30»

Il grande fallimento della “gestione Bordilli” della vita notturna del centro storico: i cittadini giudicano inefficaci le misure prese per oltre 4 anni. Ora, sulla scorta della vittoria degli abitanti di Torino, i residenti sono pronti ad adire alle vie legali contro il Comune. Giovedì 11 la riunione nel chiostro di Santa Maria di Castello

Quattro anni passati con un aumento esponenziale e reale della presenza della Polizia locale, ma non basta, perché non basterebbe un esercito. Gli agenti finiti all’ospedale per essere intervenuti sono oltre una decina.

Poi niente altro, se non iniziative franate miseramente davanti al Tar. E rilievi fonometrici, anche quelli non sufficienti a convincere il Tribunale Amministrativo Regionale perché, è impossibile attribuire a un locale specifico il caos di una zona piena di locali, frequentata anche da ragazzi che l’alcol se lo portano anche da casa, nello zaino. Il tentativo era già stato fatto da precedenti giunte, ma questa ha voluto sbatterci di naso da sola e ha ottenuto lo stesso risultato: zero. Non sono state avviate iniziative di “educazione alla movida”, non si è tentato di delocalizzarla, si è praticamente abbandonata la formazione nelle scuole. Il risultato è una tragedia quotidiana che i cittadini raccontano sui social ogni notte. Si è tentato il pugno di ferro (con grande impegno della Polizia locale, bisogna dirlo, che impegna nelle sere di movida un numero variabile di agenti tra 20 e 60), come un po’ per tutto. Non è che la presenza non serva, è che non basta, serve un ventaglio di un altro tipo di iniziative in aggiunta.

Il risultato della “cura Bordilli” (assessore a Centro Storico e Commercio) per la movida? Lo spiega il volantino dei residenti: «Notti insonni, cori da stadio, danneggiamenti di portoni e saracinesche». Poi gli abitanti proseguono: «Basta spacciatori, basta consumo di alcolici per strada, basta a questa movida Le misure adottate non hanno cambiato la situazione. Chiediamo di nuovo quello che chiediamo inascoltati da anni: Misure di emergenza a fronte di una situazione di emergenza: presidi fissi e mobili delle forze dell’ordine in grado di agire efficacemente. Chiusura dei bar alle ore 23,30 e consumo solo all’interno dei locali e dei dehors Il Comune deve garantire il diritto alla salute e al riposo notturno degli abitanti che non ha tutelato. Per questo sarà chiamato a rispondere per le vie legali».

Perché non si è riusciti a incidere sui locali che creano problemi (che non sono tutti): perché le misure “creative” studiate dall’assessore Bordilli per chiudere i locali fracassoni (in realtà il suo assessorato ha tentato incredibilmente di chiudere un locale senza nemmeno una sanzione per rumore e problemi di vivibilità sono perché non aveva fatto la domanda per l’insegna al subentro nel primo giorno di attività) sono state bocciate al Tar. Ci sono delle regole che il Tribunale ha ritenuto non siano state rispettate. È stata spesso indicata la sproporzione dei provvedimenti, poi la questione dei fonometri. Le decisioni dei dirigenti dell’assessorato (chiusure di 30 giorni, poi chiusure alle 21:30 per 6 mesi, praticamente la chiusura assicurata) sono andate a sbattere contro il muro dei ricorsi dei gestori perché sproporzionate.

In realtà una strada ci sarebbe. Non passa per decisioni dirigenziali che non bastano a soddisfare i requisiti di legge, ma attraverso una ordinanza del Sindaco per far cessare la somministrazione alle 23/23:30 nelle zone giudicate peggiori a seguito di una seria istruttoria: una misura non sproporzionata, ma incisiva e possibile solo se a sostenerla ci fosse un’ordinanza di Bucci. Tra l’altro, ora, la debacle totale delle misure prese fino ad oggi rischia di riportare anche i locali virtuosi alla chiusura. Insomma, non s’è fatto un gran favore nemmeno a loro che pure hanno presentato proposte rimaste fino ad ora inascoltate come le richieste dei cittadini. L’assessorato, molto convinto di fare molto bene, è andato avanti a testa bassa e orecchie chiuse, decidendo le misure e come metterle in atto, non ascoltando nessuno, non coinvolgendo gli altri assessorati per mettere in atto politiche sociali ed educative. Un po’ come Nerone che suonava la lira quando Roma bruciava. Ultimamente, nonostante gli appelli, non è stato nemmeno più riunito l’Osservatorio. Certo, i cittadini in quella sede avrebbero espresso la propria insoddisfazione, ma, evidentemente, l’assessore Bordilli nemmeno davanti al naufragio delle sue “politiche” ha ritenuto di ascoltare le lamentele della gente, di farsi raccontare una volta di più la vita che la gente del centro storico sta facendo a causa della mancata soluzione del problema.

L’appuntamento per i cittadini, convocato da associazione Assest e comitato “Vivere il centro storico di Genova” è per giovedì 11 novembre alle 21 nel chiostro di Santa Maria di Castello. Lì si cominceranno a raccogliere le adesioni per l’azione legale.

