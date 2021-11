Crolla tetto in via Cerusa, una persona sfollata

È successo oggi pomeriggio verso le 14 quando, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Interdetta la strada perdonale

Si tratta di una struttura unifamiliare con una sola persona residente, la quale non avendo dove dimorare momentaneamente, è stata alloggiata presso un albergo cittadino. Sul posto è intervenuta la Polizia locale per chiudere la strada pedonale. Le persone residenti nei civici a ponente rispetto al 36 (oggetto del crollo) possono raggiungere le proprie abitazioni percorrendo la Via Camozzini e la scalinata a Via Cerusa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...