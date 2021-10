Incidenti e cantieri, un rientro quasi estivo sulle autostrade

Code fino a 5 chilometri sulla rete autostradale intorno a Genova. Incidente in A26: ferita una donna

A7: coda di 5 chilometri tra Bolzaneto e Ronco Scrivia per lavori

A10: coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

A12: coda di 3 km tra Lavagna e Rapallo per lavori

A26: coda di 4 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per incidente in cui è rimasta ferita una donna anziana, soccorsa dal 118 in codice giallo, di media gravità, e trasferita all’ospedale Villa Scassi; traffico rallentato tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada per lavori; coda di 1 km tra Masone e Ovada per lavori.

