Meteo Limet: sereno al mattino. Poi isolati fenomeni temporaleschi nell’entroterra con sconfinamento sulla costa

Situazione: alta pressione in indebolimento sulla nostra Penisola. Torna l’instabilità anche sulla nostra regione.

Lo dice Daniele Gallo dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 8 settembre 2021

Avvisi: Nessuno

Cielo e Fenomeni: al mattino tempo generalmente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. A partire dalle ore centrali primi cumuli in formazione su Alpi liguri e tra la Val Fontanabuona e la Val Trebbia, dove sarà possibile anche qualche isolato fenomeno temporalesco. Non si esclude un parziale sconfinamento con qualche piovasco tra il Golfo Paradiso e il Golfo del Tigullio.

In serata schiarisce ovunque, ma a ponente avanzeranno delle velature.

Venti: al mattino tesi da nord tra Genova e Savona, più deboli altrove. Nel pomeriggio venti prevalentemente a regime di brezza.

Mari: poco mosso.

Temperature: stazionarie.

Costa: min 18/22°C, max 26/29°C

Interno: min +7/14°C, max 25/30°C

