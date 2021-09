Al chiostro di Sant’Andrea “Chiostro Sotto le stelle”, festival di arti varie

Vicino alla casa di Colombo l’iniziativa organizzata dal Civ Sarzano Sant’Agostino, con il Patrocinio del Municipio 1 Centro Est e il coordinamento artistico di Circolo Culturale Fondazione Amon APS: musica, arte, teatro e conferenze. IL PROGRAMMA

«Come Municipio – spiega l’assessore alla cultura Federica Cavalleri – abbiamo pensato di promuovere una miglior conoscenza del Chiostro di Sant’Andrea nella sua completezza territoriale, storica ed architettonica. Per questo siamo riusciti a portare a termine con la collaborazione dell’Associazione Culturale Fondazione Amon e del Civ Sarzano Sant’Agostino (organizzatore dell’evento) un progetto al quale partecipano molte realtà associative e che animeranno il Chiostro di Sant’Andrea per un mese a partire da 9 di settembre fino al 4 di ottobre».

«Illuminare l’area per un mese intero – spiega il presidente del Municipio Andrea Carratù – e far conoscere ai turisti ed ai cittadini il Chiostro di Sant’Andrea, la casa di Colombo, le torri di Sant’Andrea e le tante realtà economiche che operano sul territorio e’ un messaggio positivo in un periodo sicuramente non facile a causa della pandemia in corso. Per questo motivo, si è pensato di realizzare un evento contenitore, che utilizzi l’intrattenimento per rivalutare e valorizzare il sito oggetto di questo progetto».

Periodo: dal 9 al Settembre al 3 ottobre 2021

Luogo: – Chiostro di Sant’Andrea, Genova

Modalità di partecipazione: ingresso libero fino a esaurimento posti

Giovedì 9 Settembre

Ore 18,30 “Ouverture d’inaugurazione” esecuzioni al Violino di Fabrizio Taccogna, a cura dell’Associazione Amici di Paganini con anticipazione “Paganini Genova Festival”.

Info: https://www.niccolopaganini.it/

Ore 19,00 Presentazione della rassegna “Chiostro sotto le stelle”.

Info: http://www.civsarzanosantagostino.com/contatti/

Ore 19,30 “Presenze al Crepuscolo” Ghost Stories a cura di Marco Alex Pepè

Info: fondazioneamon@live.it

Venerdì 10

Dalle ore 18,00 “L’incantesimo nel Chiostro” In un’atmosfera surreale astrologi e chiromanti intrattengono i visitatori con L’Antica Arte della Divinazione.

Info: fondazioneamon@live.it

Ore 18,45 “Tarocchi tra gioco e mistero” conferenza a cura di Piero Mura dell’Accademia delle Arti Magiche.

Info: https://www.accademiadelleartimagiche.com/

Sabato 11

Ore 18,30 “Donna Odissea” A cura Compagnia Teatrale Temps Clar

Il racconto ripercorre il viaggio di Ulisse visto da una prospettiva del tutto diversa: quella delle donne e delle dee che l’eroe greco incontrò durante le sue peripezie .

Ore 20,30 replica “Donna Odissea”

Info: tempsclaraps@gmail.com – Tel. +393472758558

Domenica 12

Ore 18,00 “#buonalibertàatutti” di e con Beatrice Re, Regia di Graziella Martinoli della Compagnia Teatrale la Pinguicola.

Lo spettacolo ha per protagonista Rachele, il fantasma di una ragazza ebrea morta in un campo di concentramento. Rachele, nel monologo, parla ai ragazzi di oggi, avvalendosi anche di un telefono cellulare, grazie al quale trova spunti per raccontare quella che era la sua vita prima della deportazioni e delle Leggi razziali, soffermandosi poi sull’Indifferenza e, in certi casi, sull’ignoranza, che affligge gli adolescenti di oggi, che non vogliono conoscere, non sanno, prendono in giro il passato ed il vecchio, senza rendersi conto che ciò che siamo ora è dovuto a qualcosa che è accaduto nel passato e che dobbiamo ricordare.

La rappresentazione mira proprio a sensibilizzare i miei coetanei (nonostante sia adatto a tutte le età), utilizzando terminologie moderne e, ogni tanto, strappando qualche sorriso, anche se amaro.

Info: http://pinguicolateatro.blogspot.com/?m=1

Venerdì 17

Ore 20,00 “Allenamento aperto di scherma storica genovese” A cura della Scuola di Scherma Storica “Antonio Quintino” del Gruppo Storico “I Gatteschi”

Vuoi conoscere come combattevano i liguri nel Rinascimento?

O come si difendevano con la sciabola dal nemico che abbordava la nave?

Vieni a scoprire le antiche arti marziali genovesi attraverso i trattati che ci sono giunti e diffusi in tutta Europa. Non ti serve niente: alle attrezzature ci pensiamo noi.

Info: https://igatteschi.weebly.com/home.html

Sabato 18

Ore 20,00 “Danzar Al Chiar Di Luna” A cura Gruppo Storico Sestrese

Dolci melodie rinascimentali sotto un cielo di stelle

Info: https://www.facebook.com/groups/176746332390644

Domenica 19

Ore 18,00 “IO SONO GENOVA” a cura dell’Associazione Ianua Temporis

Narrazioni dal passato della città.

Il progetto che proponiamo questa sera è il risultato di alcune riunioni on line durante il periodo di lockdown agli inizi dell’anno 2020.

Abbiamo sentito la necessità di dare una “voce” alla nostra città affinché il periodo cupo in cui vivevamo non spegnesse in noi la speranza. COSÌ Sono stati scelti diversi episodi DELLA STORIA GENOVESE lungo un filo narrativo che si dipana seguendo la linea del tempo.

(I vari momenti sono il frutto di uno studio preparatorio per il contesto storico e una rielaborazione narrativa di genere Teatrale) .

ATTRAVERSO MONOLOGHI E MOVIMENTI DI DANZA ANTICA, Genova racconta se stessa senza infingimenti o menzogne. Racconta se stessa per quella che è: una città di mare, di porto, di gente, di uomini e donne che non si sono mai arresi anche nell’avversa fortuna.

(Incontreremo storie più conosciute come la genesi delle mura del Barbarossa, la nascita della prima banca al mondo. Ascolteremo racconti di ardimento con i navigatori medievali che prepararono la strada al più conosciuto degli esploratori genovesi.)

(scopriremo fatti poco noti come la pensione per gli invalidi in un’epoca non così misericordiosa; la devozione di un’intera comunità alla Vergine Maria e molto altro… eh sì magari anche un particolare che riguarda un certo capo d’abbigliamento che incontriamo nei nostri armadi.)

Info: www.ianuatemporis.it

Ore 21,00 “MAGIC AND ILLUSION” A cura del Club Lanterna Magica Genova

“Un incredibile serata di magie e illusioni dove nulla è impossibile”

Info: Info: 3396646648 – www.clublanternamagica.it – clublanternamagica@gmail.com

Venerdì 24

Ore 17,00 “POMERIGGIO MAGICO AL CHIOSTRO” A cura del Club Lanterna Magica Genova

“Laboratorio di magia, close-up magic, spettacolo di magia per adulti e bambini.”.

Ore 17.30 laboratorio di magia

Ore 18.00 close-up magic

Ore 19.00 spettacolo di magia

Info: 3396646648 – http://www.clublanternamagica.it – clublanternamagica@gmail.com

Ore 20,00 “Magic & Illusion Delight” A cura di Tribal Delight e Club Lanterna Magica

Una serata di danza tribal ATS ed esibizioni di illusionismo e magia: sarete avvolti in un’atmosfera magica, inebriante e fantastica.

Info: https://www.facebook.com/TribalDelightGenova/ – tribaldelight.genova@gmail.com

Sabato 25

Ore 18,00 “Oltre il dipinto” A cura della Compagnia Shams

Un viaggio tra le principali opere femminili dei più grandi pittori/pittrici dal 1700 ai giorni nostri interpretate in modo originale da danzatrici in cornice.

Ogni opera verrà inquadrata da un punto di vista tecnico storico e non mancheranno le curiosità sulle storie delle protagoniste.

Info: https://www.facebook.com/MenteLibera.aps

Ore 21,00 “Donne Dal Triplice Volto”

monologhi di Lucia Vita e Sara Hermanns

performance pittorica estemporanea di Corrado Leoni

esposizione delle opere degli artisti internazionali del LeoniArt Project

Info: www.leoniartproject.org

Domenica 26

Ore 16,00 “Io Paganini In un Tempo Piccolo” A cura della Compagnia Teatrale Scena Difforme. Scene tratte dallo spettacolo teatrale IoPaganini: – Se amare le donne fosse stato facile come suonare il violino, sarei stato un grande amatore, ma poi, alla fine, non lo sono stato.

Intermezzi musicali eseguiti con violino

Ore 18,00 Replica “Io Paganini In un Tempo Piccolo”

Info: scenadifforme01@gmail.com – http://iopaganini.simplesite.com/

Venerdì 1 OttobreDalle ore 18,00 alle 23,00 Esposizione I tarocchi di Odo Tinteri

dalle 18.00 alle 20.00 “Al Diavolo Le Parole Di Natale” a cura dell’Associazione Scrittura Zen Genova , Letture umoristiche e gentilmente trasgressive tratte dai racconti di Natale di Floro D’Avenza.

Dalle ore 18,00 alle 23,00 Esposizione I tarocchi di Odo Tinteri con esibizioni varie

Info: fondazioneamon@live.it

Sabato 2 Ottobre Esposizione I tarocchi di Odo Tinteri

Ore 16,00 “InChiostro” A cura di Stanza della Poesia, Nell’ambito di Parole Spalancate – 27° Festival Internazionale di Poesia, Segni poetici in tempi non etici

Info: https://www.parolespalancate.it/la-stanza-della-poesia/

Ore 18,00 “ A Genova Raccontar Cantando” A cura dei I GIAMINANTI

I Personaggi di un tempo, fra realtà e fantasia, si raccontano in musica.

Info: giovanni.kalimba@gmail.com

Domenica 3 Ottobre

Dalle ore 18,00 alle 23,00 Esposizione I tarocchi di Odo Tinteri. Info: fondazioneamon@live.it

dalle 18.00 alle 20.00 “NATALE D’AUTORE” a cura dell’Associazione Scrittura Zen Genova

Letture e curiosità tratte dai racconti di Natale di grandi autori, da Calvino a Buzzati, da William Sidney Porter a Sedaris

