È bruciato anche il magazzino sul retro. Indagano i carabinieri

La scorsa notte i Vigili del fuoco sono intervenuti a Struppa per l’incendio di un locale commerciale.

A prendere fuoco sia il bar Aldo che il locale magazzino nel retro.

Numerose le squadre intervenute. Sul posto anche 118 e Carabinieri per le indagini. Si indaga sulle cause ancora in fase di accertamento. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Ingenti i danni

